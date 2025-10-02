Відео
Головна Метео На Сонці 67 плям — чого очікувати метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:10
Магнітні бурі 2 жовтня: прогноз і можливі наслідки
Головний біль. Фото: freepik

У четвер, 2 жовтня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомив Meteoprog.

Читайте також:

Сонячна активність і прогноз

За останню добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Зазначається, що спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

"Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу",  йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 2 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму  15%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму  1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу  65%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу  15%.
  • Кількість сонячних плям  67.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей

Фахівці підкреслюють, що 1 жовтня магнітні бурі не досягнуть критичного рівня, але люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи можуть відчувати погіршення самопочуття. Також попередження про такі явища допомагають заздалегідь вжити заходів для зниження ризику уразливих категорій населення.

Нагадаємо, що жовтень 2025 року буде стабільнішим до магнітніх бур.

Також ми писали, що в деяких регіонах 2 жовтня випаде сніг.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
