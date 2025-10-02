Магнітні бурі 2 жовтня: прогноз і можливі наслідки

Головний біль. Фото: freepik

У четвер, 2 жовтня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомив Meteoprog.

Сонячна активність і прогноз

За останню добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Зазначається, що спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

"Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 2 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.

Кількість сонячних плям — 67.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей

Фахівці підкреслюють, що 1 жовтня магнітні бурі не досягнуть критичного рівня, але люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи можуть відчувати погіршення самопочуття. Також попередження про такі явища допомагають заздалегідь вжити заходів для зниження ризику уразливих категорій населення.

