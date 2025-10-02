Магнитные бури 2 октября: прогноз и возможные последствия

На Солнце 67 пятен — чего ожидать метеозависимым
В четверг, 2 октября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщил Meteoprog.
Солнечная активность и прогноз
За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С и одну вспышку класса М1,2.
Отмечается, что вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
"Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 2 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
- Количество солнечных пятен — 67.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье людей
Специалисты подчеркивают, что 1 октября магнитные бури не достигнут критического уровня, но люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут чувствовать ухудшение самочувствия. Также предупреждения о таких явлениях помогают заранее принять меры для снижения риска уязвимых категорий населения.
Напомним, что октябрь 2025 года будет более стабильным к магнитным бурям.
Также мы писали, что в некоторых регионах 2 октября выпадет снег.
