Главная Метео На Солнце 67 пятен — чего ожидать метеозависимым

На Солнце 67 пятен — чего ожидать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:10
Магнитные бури 2 октября: прогноз и возможные последствия
Головная боль. Фото: freepik

В четверг, 2 октября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщил Meteoprog.

Читайте также:

Солнечная активность и прогноз

За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С и одну вспышку класса М1,2.

Отмечается, что вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 2 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
  • Количество солнечных пятен — 67.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье людей

Специалисты подчеркивают, что 1 октября магнитные бури не достигнут критического уровня, но люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут чувствовать ухудшение самочувствия. Также предупреждения о таких явлениях помогают заранее принять меры для снижения риска уязвимых категорий населения.

Напомним, что октябрь 2025 года будет более стабильным к магнитным бурям.

Также мы писали, что в некоторых регионах 2 октября выпадет снег.

