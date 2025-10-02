Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Украину придет "бабье лето" — когда ждать потепления

В Украину придет "бабье лето" — когда ждать потепления

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:15
Когда будет потепление в Украине - прогноз от синоптика
Семья на прогулке. Фото: Freepik

В эти выходные погода в Украине изменится. Синоптики прогнозируют, что теплый ветер с юга поднимет показатели на термометрах местами до +20 °С.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине в выходные

По словам синоптика, нынешнее лето в Украине затянулось почти на неделю дольше обычного, а метеорологическая осень началась только в конце сентября, когда похолодание охватило большинство регионов страны.

"Лето в этом году у нас длилось на неделю дольше климатической нормы и завершилось метеорологическое лето только в третьей декаде сентября. Погода, как сейчас, присуща для этого сезона, аномально низких температур или чего-то необычного нет. В целом температурный режим соответствует нормам сезона", — сказала Птуха.

Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни в Украине ожидается небольшое потепление. В пятницу прогнозируется перерыв в осадках и даже солнечные прояснения, а на выходных температура поднимется на несколько градусов благодаря поступлению теплых южных воздушных масс.

На юго-востоке Украины термометры могут показать до +20 °C, тогда как в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +10...+15 °C. В то же время синоптик предупреждает, что вместе с теплом могут вернуться дожди.

"В ближайшей перспективе по повышению температур видно, что на выходных у нас изменится ветер, появится южная составляющая, и на несколько градусов повысится значение температуры. Даже завтра в пятницу у нас будет перерыв в осадках во многих регионах Украины и добавится тепла. В южной части даже до +20 °С, а остальные территории — в пределах +10...+15 °С", — отмечает Наталья Птуха.

Ранее Наталья Диденко рассказала, что на востоке и на западе сегодня будет очень разная температура.

А также мы писали, что на Солнце зафиксировали более 65 пятен — астросиноптики предупредили метеозависимых.

погода потепление прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации