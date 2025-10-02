Когда будет потепление в Украине - прогноз от синоптика

Семья на прогулке. Фото: Freepik

В эти выходные погода в Украине изменится. Синоптики прогнозируют, что теплый ветер с юга поднимет показатели на термометрах местами до +20 °С.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире "Ранок.LIVE".

Какая погода будет в Украине в выходные

По словам синоптика, нынешнее лето в Украине затянулось почти на неделю дольше обычного, а метеорологическая осень началась только в конце сентября, когда похолодание охватило большинство регионов страны.

"Лето в этом году у нас длилось на неделю дольше климатической нормы и завершилось метеорологическое лето только в третьей декаде сентября. Погода, как сейчас, присуща для этого сезона, аномально низких температур или чего-то необычного нет. В целом температурный режим соответствует нормам сезона", — сказала Птуха.

Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни в Украине ожидается небольшое потепление. В пятницу прогнозируется перерыв в осадках и даже солнечные прояснения, а на выходных температура поднимется на несколько градусов благодаря поступлению теплых южных воздушных масс.

На юго-востоке Украины термометры могут показать до +20 °C, тогда как в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +10...+15 °C. В то же время синоптик предупреждает, что вместе с теплом могут вернуться дожди.

"В ближайшей перспективе по повышению температур видно, что на выходных у нас изменится ветер, появится южная составляющая, и на несколько градусов повысится значение температуры. Даже завтра в пятницу у нас будет перерыв в осадках во многих регионах Украины и добавится тепла. В южной части даже до +20 °С, а остальные территории — в пределах +10...+15 °С", — отмечает Наталья Птуха.

