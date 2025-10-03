Видео
Главная Метео Местами туман, а в Карпатах снег — прогноз погоды на сегодня

Местами туман, а в Карпатах снег — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 07:07
Погода сегодня, 3 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак

Прогноз погоды на пятницу, 3 октября, сообщили синоптики. В этот день погоду будет формировать поле повышенного атмосферного давления, а также прохладная влажная воздушная масса. Осадков не будет, везде ожидаются серые облака, через которые будут пробиваться солнечные лучи. Лишь на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. В то же время ночью и утром в западных и северных областях местами будет туман. 

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 3 октября

Місцями туман, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня воздушные потоки будут двигаться с востока и северо-востока со скоростью 7-12 м/с, на юге и юго-востоке днем местами местами 15-20 м/с.

Значение температура в большинстве западных и северных областей в ночные часы были +1...+6 °С. Также по предупреждению синоптиков ожидаются заморозки на поверхности почвы на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине. В воздухе там 0...+3 °С, однако в дневные часы температура составит +8...+13 °С. На остальной территории ночью +4...+9 °С, днем +14...+19 °С. На высокогорье Карпат температура днем и ночью составит -2...+3 °С.

Местами туман, а в Карпатах снег — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью была +1...+6 °С, заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С, днем +8...+13 °С.

В Киеве тем временем ночью около +5 °С, днем +11...+13 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 октября повсеместно в Украине пройдет без осадков. Может даже будет светить солнце, если туманы не прикроют.

Что касается температуры воздуха, на юге, востоке, Днепропетровской и Полтавской областях днем будет +14...+19 °С. В центре Винницкой и Черкасской +10...+14 °С. На севере температура составит +10...+13 °С.

Самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня +8...+11 °С, а ночью было 0...+4°С, местами до -1 °С.

Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке даже до сильного.

В Киеве тем временем ожидается до +12 °С.

Напомним, что в эти выходные погода в Украине изменится. Синоптики прогнозируют, что теплый ветер с юга поднимет показатели на термометрах местами до +20 °С.

Также мы писали, что на днях Одессу накрыла мощная непогода. В результате инцидента погибли 10 человек, среди них есть ребенок.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
