Головна Метео Мокрий сніг, заморозки та вітер — погода від Укргідрометцентру

Мокрий сніг, заморозки та вітер — погода від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:11
Прогноз погоди в Україні на завтра 3 жовтня від Укргідрометцентру
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 3 жовтня, очікується місцями з мокрим снігом та сильними поривами вітру до 20 метрів на секунду. Водночас місцями температура повітря підвищиться до +19 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 3 жовтня

В Україні буде поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса. Істотних опадів синоптики не передбачають, але скрізь очікуються важкі сірі хмари.  

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

На високогірʼї Карпат можливий невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Крім того, вночі та зранку у західних, а також північних областях місцями туман.

Синоптики зазначили, що повітряні потоки будуть рухатися зі сходу, північного сходу, зі швидкістю в межах 7-12 метрів на секунду. Водночас на півдні та південному сходу вдень подекуди пориви зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря у більшості західних та північних областях вночі +1...+6 °C. Крім того, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині заморозки будуть і в повітрі — 0...-3 °C. Вдень потеплішає до +8...+13 °C.

На решті території вночі +4...+9 °C., вдень +14...+19 °C. На високогірʼї Карпат вночі та вдень -2...+3 °C.

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

Вночі у більшості західних та північних областей будуть заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C. Оголошено перший рівень небезпечності.

А в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях заморозки будуть в повітрі — 0...-3 °C. Синоптики оголосили другий рівень небезпечності.

Заморозки в Україні 3 жовтня
Оголошення небезпеки в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві та області 3 жовтня прогнозують туман. Крім того, синоптики попередили про заморозки на поверхні ґрунту.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях завтра очікується потепління.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
