Прогноз погоды в Украине на завтра 3 октября от Укргидрометцентра

Мокрый снег, заморозки и ветер — погода от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 3 октября, ожидается местами с мокрым снегом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. В то же время местами температура воздуха повысится до +19 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 3 октября
В Украине будет поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса. Существенных осадков синоптики не предполагают, но везде ожидаются тяжелые серые тучи.
На высокогорье Карпат возможен небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Кроме того, ночью и утром в западных, а также северных областях местами туман.
Синоптики отметили, что воздушные потоки будут двигаться с востока, северо-востока, со скоростью в пределах 7-12 метров в секунду. В то же время на юге и юго-востоке днем местами порывы со скоростью 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха в большинстве западных и северных областях ночью +1...+6 °C. Кроме того, ожидаются заморозки на поверхности почвы. На Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине заморозки будут и в воздухе - 0...-3 °C. Днем потеплеет до +8...+13 °C.
На остальной территории ночью +4...+9 °C, днем +14...+19 °C. На высокогорье Карпат ночью и днем -2...+3 °C.
Опасные и стихийные метеорологические явления по Украине
Ночью в большинстве западных и северных областей будут заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. Объявлен первый уровень опасности.
А в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях заморозки будут в воздухе - 0...-3 °C. Синоптики объявили второй уровень опасности.
Напомним, в Киеве и области 3 октября прогнозируют туман. Кроме того, синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы.
А синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра ожидается потепление.
