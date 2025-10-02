Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Мокрый снег, заморозки и ветер — погода от Укргидрометцентра

Мокрый снег, заморозки и ветер — погода от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:11
Прогноз погоды в Украине на завтра 3 октября от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 3 октября, ожидается местами с мокрым снегом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. В то же время местами температура воздуха повысится до +19 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 3 октября

В Украине будет поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса. Существенных осадков синоптики не предполагают, но везде ожидаются тяжелые серые тучи.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня
Погода в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

На высокогорье Карпат возможен небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Кроме того, ночью и утром в западных, а также северных областях местами туман.

Синоптики отметили, что воздушные потоки будут двигаться с востока, северо-востока, со скоростью в пределах 7-12 метров в секунду. В то же время на юге и юго-востоке днем местами порывы со скоростью 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в большинстве западных и северных областях ночью +1...+6 °C. Кроме того, ожидаются заморозки на поверхности почвы. На Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине заморозки будут и в воздухе - 0...-3 °C. Днем потеплеет до +8...+13 °C.

На остальной территории ночью +4...+9 °C, днем +14...+19 °C. На высокогорье Карпат ночью и днем -2...+3 °C.

Опасные и стихийные метеорологические явления по Украине

Ночью в большинстве западных и северных областей будут заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. Объявлен первый уровень опасности.

А в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях заморозки будут в воздухе - 0...-3 °C. Синоптики объявили второй уровень опасности.

Заморозки в Україні 3 жовтня
Объявление опасности в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве и области 3 октября прогнозируют туман. Кроме того, синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра ожидается потепление.

погода Укргидрометцентр похолодание прогноз погоды погода в Украине заморозки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации