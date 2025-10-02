Прогноз погоды в Украине на завтра 3 октября от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 3 октября, ожидается местами с мокрым снегом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. В то же время местами температура воздуха повысится до +19 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 3 октября

В Украине будет поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса. Существенных осадков синоптики не предполагают, но везде ожидаются тяжелые серые тучи.

Погода в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

На высокогорье Карпат возможен небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Кроме того, ночью и утром в западных, а также северных областях местами туман.

Синоптики отметили, что воздушные потоки будут двигаться с востока, северо-востока, со скоростью в пределах 7-12 метров в секунду. В то же время на юге и юго-востоке днем местами порывы со скоростью 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в большинстве западных и северных областях ночью +1...+6 °C. Кроме того, ожидаются заморозки на поверхности почвы. На Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине заморозки будут и в воздухе - 0...-3 °C. Днем потеплеет до +8...+13 °C.

На остальной территории ночью +4...+9 °C, днем +14...+19 °C. На высокогорье Карпат ночью и днем -2...+3 °C.

Опасные и стихийные метеорологические явления по Украине

Ночью в большинстве западных и северных областей будут заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. Объявлен первый уровень опасности.

А в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях заморозки будут в воздухе - 0...-3 °C. Синоптики объявили второй уровень опасности.

Объявление опасности в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве и области 3 октября прогнозируют туман. Кроме того, синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра ожидается потепление.