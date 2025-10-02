Видео
Видео

Главная Метео Придут морозы — Диденко назвала области, где завтра не потеплеет

Придут морозы — Диденко назвала области, где завтра не потеплеет

Дата публикации 2 октября 2025 14:28
Прогноз погоды на 3 октября — детальное описание от Наталки Диденко
Холодная погода. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 3 октября, по всей Украине ожидается сухая погода без осадков. В некоторых областях начнет постепенно подниматься температура, однако, в других регионах наоборот возможно стремительное похолодание до морозных отметок.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине 3 октября

На юге, востоке, а также в Днепропетровской и Полтавской областях сохранится почти летнее тепло — днем воздух прогреется до +14...+19 °C. В центральных регионах, в частности в Винницкой и Черкасской областях, температура составит от +10 до +14 °C.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

На севере страны синоптики прогнозируют +10...+13 °C, а самыми холодными остаются западные области — днем +8...+11 °C. Ночная температура там опустится до 0...+4 °C, местами возможны заморозки до -1 °C. Ветер будет преобладать восточного направления, местами будет порывистым, а на юге и востоке даже сильным.

Прогноз погоды в Киеве 3 октября

В Киеве уже завтра ожидается небольшое потепление — температура днем достигнет +12 °C, а в субботу повысится до +14 °C. Впрочем, в дальнейшем прогнозируется более сдержанная температура на уровне +10...+13 °C.

Напомним, синоптик Наталья Птуха объяснила, когда в Украину придет потепление и как изменится температура.

Тем временем Одесса продолжает оправляться после страшной непогоды, которая унесла жизни десяти человек. В городе до сих пор проводят спасательные и ликвидационные работы.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
