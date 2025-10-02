Прогноз погоди на 3 жовтня — детальний опис від Наталки Діденко

Холодна погода. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 3 жовтня, по всій Україні очікується суха погода без опадів. В деяких областях почне поступово підійматися температура, проте, в інших регіонах навпаки можливе стрімке похолодання до морозних позначок.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні 3 жовтня

На півдні, сході, а також у Дніпропетровській та Полтавській областях збережеться майже літнє тепло – вдень повітря прогріється до +14...+19 °C. У центральних регіонах, зокрема на Вінниччині та Черкащині, температура становитиме від +10 до +14 °C.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

На півночі країни синоптики прогнозують +10…+13 °C, а найхолоднішими залишаються західні області – вдень +8...+11 °C. Нічна температура там опуститься до 0...+4 °C, місцями можливі заморозки до -1 °C. Вітер переважатиме східного напрямку, подекуди буде рвучким, а на півдні та сході навіть сильним.

Прогноз погоди в Києві 3 жовтня

У Києві вже завтра очікується невелике потепління – температура вдень сягне +12 °C, а в суботу підвищиться до +14 °C. Утім, надалі прогнозується більш стримана температура на рівні +10...+13 °C.

