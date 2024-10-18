Прогноз погоди в Україні на вихідні від Укргідрометцентру

Люди гуляют в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В выходные, 19-20 октября, в Украине ожидается преимущественно без осадков. Однако на востоке и юго-востоке страны возможны небольшие дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на выходных 19-20 октября

В ночное и утреннее время в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях местами будут возникать туманы.

Согласно прогнозам, ночью 19 октября на территории Украины, за исключением юго-востока, а 20 октября – кроме побережья морей, на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки от 0 до +5 °C. Днем температура будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а в восточных областях будет еще прохладнее — от +4 до +9 °C. В Закарпатье температура поднимется до +11...+16°C.

Температурная карта 19 октября. Фото: Метеопост

Температурная карта 20 октября. Фото: Метеопост

Ранее мы писали, что погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.