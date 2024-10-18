Прогноз погоди в Україні 19 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Жінки прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 19 жовтня

За словами синоптика, у суботу на більшій частині території України очікується суха погода, інколи можна буде побачити сонце. Однак дощі ймовірні на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Дніпропетровщині.

У західних областях країни прогнозують тумани зі зниженням видимості до 300-500 метрів.

Вночі майже по всій Україні, крім південного сходу, очікуються заморозки. Вдень на сході, зокрема в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму буде +6…+9 °C.

Найтепліша погода прогнозується на заході та в Одеській області, де вдень температура сягатиме +11…+15 °C. У решті регіонів обіцяють +8…+12 °C.

Карта температур станом на 09:00 19 жовтня. Фото: Ventusky

Погода у Києві 19 жовтня

У Києві у суботу буде прохолодно. Вночі очікується +1…+4 °C, місцями можливі заморозки.

Вдень температура підніметься до +10…+11 °C.

Пост Діденко у Facebook

Раніше ми повідомляли, що ураган "Мілтон", який обрушився на штат Флорида в США, завдав збитків на десятки мільярдів доларів. Понад три мільйони людей залишилися без електропостачання через стихію.

Також ми писали, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.