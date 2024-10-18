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Зимний холод близко — синоптик Диденко расстроила прогнозом погоды на завтра

18 октября 2024 14:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 19 октября от синоптика Наталки Диденко
Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 19 октября

По словам синоптика, в субботу на большей части территории Украины ожидается сухая погода, иногда можно будет увидеть солнце. Однако дожди возможны в Луганской, Донецкой, Запорожской Днепропетровской областях, а такоже в Крыму.

В западных областях страны прогнозируют туманы с понижением видимости до 300-500 метров.

Ночью почти по всей Украине, кроме юго-востока, ожидаются заморозки. Днем на востоке, в частности, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет +6…+9 °C.

Самая теплая погода прогнозируется на западе и в Одесской области, где днем температура будет до +11...+15 °C. В остальных регионах обещают +8…+12 °C.

карта погоды
Карта температур по состоянию на 09:00 19 октября. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 19 октября

В Киеве в субботу будет прохладно. Ночью ожидается +1...+4 °C, местами возможны заморозки.

Днем температура поднимется до +10…+11 °C.

Погода Диденко
Пост Диденко в Facebook

Ранее мы сообщали, что обрушившийся на штат Флорида в США ураган "Милтон" нанес ущерб на десятки миллиардов долларов. Более трех миллионов человек остались без электроснабжения из-за стихии.

Также мы писали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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