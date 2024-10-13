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Синоптики попередили українців про різку зміну погоди наступного тижня

13 жовтня 2024 21:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на тиждень, 14-20 жовтня, від синоптиків Meteoprog
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на 14-20 жовтня

14 жовтня вночі у більшості регіонів країни, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі. Водночас у Приазов'ї місцями можливі опади з грозою. Вдень на півночі та сході буде невеликий дощ, на решті територій — без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 5-10 м/с, вдень переважно західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С. У центрі та на півдні вночі +10…+15 °С, вдень +15…+20 °С.

15 жовтня на півночі та заході, а вдень у більшості регіонів — буде дощ. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря буде в межах +4...+9 °С, вночі та +9...+15 °С вдень. У південній частині та в Криму вночі прогнозують +7…+12 °С, вдень — +13…+18 °С.

16 жовтня майже у всіх областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі та лише на заході день пройде переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С. На півдні вночі +7…+12 °С, вдень +11…+16 °С.

17 жовтня, вночі та вранці на півдні, центрі та сході місцями пройдуть дощі, а вдень лише у Криму. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, на заході змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С. У західних областях вночі можливі заморозки до -3 °С.

18 жовтня по всій Україні буде малохмарна погода без опадів та лише на сході й місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С, на заході та півночі вночі заморозки до -3 °С.

19 жовтня погода прогнозується без опадів у всіх регіонах та лише у Криму — місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С. У західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

20 жовтня на всій території України опадів не передбачається. Вітер також буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С. Водночас на заході, центрі та півночі вночі будуть заморозки до -3 °С.

Нагадаємо, синоптики попереджають про зниження температури, сильний вітер та дощі завтра в деяких областях України.

А народний синоптик Наталка Діденко заявила про перші заморозки на заході України.

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