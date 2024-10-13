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Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды на следующей неделе

13 октября 2024 21:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на неделю, 14-20 октября, от синоптиков Meteoprog
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в течение недели, 14-20 октября, ожидается облачная и дождливая погода. Также синоптики предупреждают о заморозках на западе.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на 14-20 октября

14 октября ночью в большинстве регионов страны, кроме юго-западных и центральных областей, пройдут дожди. В Приазовье местами возможны осадки с грозой. Днем на севере и востоке будет небольшой дождь, на остальных территориях без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 5-10 м/с, днем преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +9…+14 °С. В центре и на юге ночью +10…+15 °С, днем +15…+20 °С.

15 октября на севере и западе, а днем в большинстве регионов будет дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет в пределах +4...+9 °С, ночью и +9...+15 °С днем. В южной части и в Крыму ночью прогнозируют +7…+12 °С, днем — +13…+18 °С.

16 октября почти во всех областях ожидаются небольшие, иногда умеренные дожди и лишь на западе день пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. На юге ночью +7…+12 °С, днем +11…+16 °С.

17 октября ночью и утром на юге, центре и востоке местами пройдут дожди, а днем только в Крыму. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, на западе переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В западных областях ночью возможны заморозки до -3 °С.

18 октября по всей Украине будет облачная погода без осадков и лишь на востоке и местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на западе и севере ночью заморозки до -3 °С.

19 октября погода прогнозируется без осадков во всех регионах и только в Крыму — местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3 °С.

20 октября по всей территории Украины осадков не предполагается. Ветер будет также переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °С, днем +9...+14 °С. В то же время, на западе, центре и севере ночью будут заморозки до -3 °С.

Напомним, синоптики предупреждают о снижении температуры, сильном ветре и дождях завтра в некоторых областях Украины.

А народный синоптик Наталья Диденко заявила о первых заморозках на западе Украины.

погода осень октябрь синоптик прогноз погоды погода в Украине

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