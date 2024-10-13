Погода в Україні 14 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Мінусова температура та сніг — попередження Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, порадує відносним теплом тільки південь країни. На решті території синоптики попереджають про зниження температури, сильний вітер та дощі.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у неділю, 13 жовтня.
Прогноз погоди в Україні на завтра
У понеділок, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вночі в Україні, крім півдня, очікуються помірні опади, також дощитиме вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях. На решті території — без опадів.
Вітер західний, а в східних областях південно-східний до 7-12 м/с. Вночі у східних, а вдень у західних, а також Житомирській та Вінницькій областях прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C. На півдні країни буде тепліше — вночі +7...+12 °C, вдень +14...+19 °C.
На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень — без опадів, температура вночі від -1 °C до +4 °C, вдень +2...+7 °C тепла.
Погода у Києві завтра
У Києві та області у понеділок, 14 жовтня, буде хмарно з проясненнями.
Вночі синоптики прогнозують помірний, а вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.
У Києві вночі очікується +6...+8 °C, вдень до +10...+12 °C.
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, суттєвих магнітних бур не прогнозують: рівень геомагнітного поля очікується від тихого до активного.
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