Погода в Україні 14 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Снігопад в України. Фото ілюстративне: Reuters

Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, порадує відносним теплом тільки південь країни. На решті території синоптики попереджають про зниження температури, сильний вітер та дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у неділю, 13 жовтня.

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Погодна карта України 14 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на завтра

У понеділок, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі в Україні, крім півдня, очікуються помірні опади, також дощитиме вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях. На решті території — без опадів.

Вітер західний, а в східних областях південно-східний до 7-12 м/с. Вночі у східних, а вдень у західних, а також Житомирській та Вінницькій областях прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.

Гора Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Температура вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C. На півдні країни буде тепліше — вночі +7...+12 °C, вдень +14...+19 °C.

На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень — без опадів, температура вночі від -1 °C до +4 °C, вдень +2...+7 °C тепла.

Погода у Києві завтра

У Києві та області у понеділок, 14 жовтня, буде хмарно з проясненнями.

Вночі синоптики прогнозують помірний, а вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.

У Києві вночі очікується +6...+8 °C, вдень до +10...+12 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, суттєвих магнітних бур не прогнозують: рівень геомагнітного поля очікується від тихого до активного.

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