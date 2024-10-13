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Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

13 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Дівчина йде вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 жовтня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. На Лівобережжі, у Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях помірні дощі, уночі
в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму місцями значні дощі (у Київській, а вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий
дощ). На решті території без опадів.

Про це в суботу, 12 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 13 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в західних областях туман.
Вітер на Лівобережжі південно-східний, а на решті території північно-західний із переходом на південно-західний дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у східних, Запорізькій областях, а вдень і на крайньому заході країни його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, у західних областях сильні заморозки від 0 °С до -3 °С, а на Лівобережжі +7...+12 °С. Удень буде +10...+15 °С, а в південній частині країни +12...+17 °С.

Карта температур в Україні на 13 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями, місцями невеликий дощ. Швидкість переважно північно-західного вітру становитиме 7–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...+8 °С, а вдень потеплішає до +10...+15 °С. У столиці вночі буде близько +6...+8 °С, а вдень близько +12...+14 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища 13 жовтня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в неділю, 13 жовтня, у західних областях туман, видимість 200–500 метрів (І рівень небезпечності — жовтий). У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні грунту заморозки 0...-3 °С (І рівень небезпечності — жовтий). У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях сильні заморозки 0...-3 °С (ІI рівень небезпечності — помаранчевий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 13 жовтня, в Україні очікується нестійка й неоднорідна погода. Переважно сухо буде на Правобережжі. Щоправда, там очікується туман, під час якого видимість на автошляхах становитиме 300–500 метрів. На Лівобережжі через атмосферний фронт пройдуть дощі, часом навіть сильні, із грозами, а надвечір дощитиме в Рівненській і Львівській областях.

Уночі на заході країни будуть заморозки 0...-3 °С, а на решті території України +5...+12 °С. Удень у неділю очікується +12...+17 °С. Щоправда, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській і подекуди у Дніпропетровській областях навіть удень буде лише +9...+13 °С.

У Києві теж буде прохолодно: вночі +8...+10 °С, удень+12...+14 °С, однак опади будуть навряд чи.

Раніше синоптики попереджали, що в неділю, 13 жовтня, в Україні погіршаться погодні умови. Очікуються сильні заморозки й туман.

Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 11 жовтня, Київ накрив густий туман. Через погану видимість у столиці був I (жовтий) рівень небезпечності.

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