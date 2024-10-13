Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 13 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка идет по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 13 октября, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. На Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях умеренные дожди, ночью

в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму местами значительные дожди (в Киевской, а днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь). На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром туман в западных областях.

Ветер на Левобережье юго-восточный, а на остальной территории северо-западный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в восточных, Запорожской областях, а днем и на крайнем западе страны его порывы будут местами достигать 15–20 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, в западных областях сильные заморозки от 0 °С до -3 °С, а на Левобережье +7...+12 °С. Днем будет +10...+15 °С, а в южной части страны +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Скорость преимущественно северо-западного ветра составит 7–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...+8 °С, а днем потеплеет до +10...+15 °С. В столице ночью будет около +6...+8 °С, а днем около +12...+14 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в воскресенье, 13 октября, в западных областях туман, видимость 200–500 метров (I уровень опасности — желтый). В Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С (I уровень опасности — желтый). Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях сильные заморозки 0...-3 °С (II уровень опасности — оранжевый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 13 октября, в Украине ожидается неустойчивая и неоднородная погода. В основном сухо будет на Правобережье. Правда, там ожидается туман, во время которого видимость на дорогах составит 300–500 метров. На Левобережье из-за атмосферного фронта пройдут дожди, иногда даже сильные, с грозами, а к вечеру будет дождь в Ровенской и Львовской областях.

Ночью на западе страны будут заморозки 0...-3 °С, а на остальной территории Украины +5...+12 °С. Днем в воскресенье ожидается +12...+17 °С. Правда, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и местами в Днепропетровской областях даже днем будет только +9...+13 °С.

В Киеве тоже будет прохладно: ночью +8...+10 °С, днем +12...+14 °С, однако осадки будут вряд ли.

Ранее синоптики предупреждали, что в воскресенье, 13 октября, в Украине ухудшатся погодные условия. Ожидаются сильные заморозки и туман.

Также мы сообщали, что в пятницу, 11 октября, Киев покрыл густой туман. Из-за плохой видимости в столице был I (желтый) уровень опасности.