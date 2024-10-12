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В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

12 жовтня 2024 18:40
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 13 жовтня
Жінки прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 13 жовтня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах очікуються сильні заморозки та туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, на Лівобережжі, а також у Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях пройдуть помірні дощі.

У нічні години в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях і Криму можливі значні дощі, тоді як у Київській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується невеликий дощ вдень. На решті території опадів не передбачено.

В нічні та ранкові години на заході України спостерігатиметься туман, що може ускладнити видимість.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 °С, з сильними заморозками до 0...+3 °С у західних областях.

Вдень температура прогнозується на рівні +10...+15 °С, у південних регіонах від +12 до +17 °С.

Вітер буде південно-східний на Лівобережжі, а на решті території — північно-західний з переходом на південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а в східних регіонах і на Запоріжжі можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні 13 жовтня
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

В Україні 13 жовтня спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці у західних областях прогнозується туман з видимістю 200-500 метрів. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Крім того, у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до +3 °С, що також супроводжуватиметься жовтим рівнем небезпечності. Натомість у Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях спостерігатимуться сильні заморозки, що призводить до помаранчевого рівня небезпечності.

Заморозки в Україні
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на зиму, зазначивши, які погодні умови очікують українців.

Також ми писали, що в перші дні жовтня в Івано-Франківській області розпочалася справжня зима.

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