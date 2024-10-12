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В Укргидрометцентре прогнозируют сильные заморозки и туман — погода на завтра

12 октября 2024 18:40
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 13 октября
Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 13 октября, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах ожидаются сильные заморозки и туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 октября

По данным синоптиков, на Левобережье, а также Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях пройдут дожди.

В ночные часы в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму возможны сильные дожди, в то время как в Киевской, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой дождь днем. На остальной территории осадки не прогнозируются.

В ночные и утренние часы на западе Украины будет туман, что может усложнить видимость.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +3 до +8 °С, с сильными заморозками до 0...+3 °С в западных областях.

Днем температура прогнозируется на уровне +10...+15 °С, в южных регионах от +12 до +17 °С.

Ветер будет юго-восточный на Левобережье, а на остальной территории — северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, а в восточных регионах и Запорожье возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в Украине 13 октября
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Украине 13 октября будут наблюдаться опасные метеорологические явления. Ночью и утром в западных областях прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до +3 °С, что также будет сопровождаться желтым уровнем опасности. Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях будут наблюдаться сильные заморозки, что предусматривает оранжевый уровень опасности.

Заморозки в Украине
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на зиму, раскрыв, какие погодные условия ожидают украинцев.

Также писали, что в первые дни октября в Ивано-Франковской области началась настоящая зима.

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