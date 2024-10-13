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Минусовая температура и снег — предупреждение Укргидрометцентра на завтра

13 октября 2024 13:43
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 14 октября — прогноз Укргидрометцентра.
Снегопад в Украине. Фото иллюстративное: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в понедельник, 14 октября, обрадует относительным теплом только юг страны. На остальной территории синоптики предупреждают о понижении температуры, сильном ветре и дождях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в воскресенье, 13 октября.

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Карта Украины 14 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на завтра

В понедельник, 14 октября, в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в Украине, кроме юга, ожидаются умеренные осадки, также дождь днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях. На остальной территории без осадков.

Ветер западный, а в восточных областях юго-восточный до 7-12 м/с. Ночью в восточных, а днем в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

снег в горах
Гора Пип Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Температура ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C. На юге страны будет теплее — ночью +7...+12 °C, днем +14...+19 °C.

На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от +4 °C до -1 °C, днем +2...+7 °C тепла.

Погода в Киеве завтра

В Киеве и области в понедельник, 14 октября, облачно с прояснениями.

Ночью синоптики прогнозируют умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.
В Киеве ночью ожидается +6...+8 °C, днем до +10...+12 °C.

Напомним, сегодня, 13 октября, существенные магнитные бури не прогнозируют: уровень геомагнитного поля ожидается от тихого до активного.

Также Новини.LIVE писали, чего ожидать метеозависимым в октябре и подготовили детальное расписание магнитных бурь.

погода Укргидрометцентр снег морозы синоптик прогноз погоды

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