Прогноз погоди в Україні 13 жовтня — Діденко попередила про заморозки

Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях
В Україні у неділю, 13 жовтня, очікується неоднорідна погода. Дощі пройдуть на лівому березі нашої держави. Температура повітря коливатиметься від +13 до +17 °C. Також у деяких областях очікуються перші у цьому році заморозки.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 13 жовтня
На Правобережжі дощів стане менше, переважно буде сухо. При цьому посиляться тумани і обмежать водіям видимість до 300-500 метрів.
На Лівобережжі пройдуть дощі. Причиною того стане атмосферний фронт. Інколи будуть сильні грози. Надвечір дощі торкнуться Рівненської та Львівської областей.
За словами Діденко, сильний вітер передбачається у східних областях України та в Приазов'ї. Може дійти до штормових поривів 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі на заході заморозки 0...-3 °C, на решті території України +5...+12 °C;
- вдень у неділю очікується +12...+17 °C;
- на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та навіть подекуди на Дніпропетровщині вдень лише +9...+13 °C.
Погода на Київщині 13 жовтня
В Києві та області очікується прохолодна, але відносно комфортна погода.
Температура повітря:
- вночі +8...+10 °C;
- вдень+12...+14 °C.
Синоптик додала, що серйозних опадів в регіоні очікувати не варто.
Нагадаємо, зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.
У Києві мешканці могли спостерігати густий туман. Імла оповила столицю, зробивши краєвиди загадковими та дещо містичними.
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