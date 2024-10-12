Прогноз погоди в Україні 13 жовтня — Діденко попередила про заморозки

Дівчина закуталася в теплий одяг через сильний мороз надворі. Фото: РБК-Україна

В Україні у неділю, 13 жовтня, очікується неоднорідна погода. Дощі пройдуть на лівому березі нашої держави. Температура повітря коливатиметься від +13 до +17 °C. Також у деяких областях очікуються перші у цьому році заморозки.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 13 жовтня

На Правобережжі дощів стане менше, переважно буде сухо. При цьому посиляться тумани і обмежать водіям видимість до 300-500 метрів.

На Лівобережжі пройдуть дощі. Причиною того стане атмосферний фронт. Інколи будуть сильні грози. Надвечір дощі торкнуться Рівненської та Львівської областей.

За словами Діденко, сильний вітер передбачається у східних областях України та в Приазов'ї. Може дійти до штормових поривів 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі на заході заморозки 0...-3 °C, на решті території України +5...+12 °C;

вдень у неділю очікується +12...+17 °C;

на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та навіть подекуди на Дніпропетровщині вдень лише +9...+13 °C.

Погода на Київщині 13 жовтня

В Києві та області очікується прохолодна, але відносно комфортна погода.

Температура повітря:

вночі +8...+10 °C;

вдень+12...+14 °C.

Синоптик додала, що серйозних опадів в регіоні очікувати не варто.

Погода від Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.

У Києві мешканці могли спостерігати густий туман. Імла оповила столицю, зробивши краєвиди загадковими та дещо містичними.