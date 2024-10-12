Прогноз погоды в Украине 13 октября — Диденко предупредила о заморозках.

Как снег на голову — Диденко предупредила о заморозках в некоторых областях
В Украине в воскресенье, 13 октября, ожидается неоднородная погода. Дожди пройдут на левом берегу нашего государства. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 °C. Также в некоторых областях ожидаются первые в этом году заморозки.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 13 октября
На Правобережье дождей станет меньше, в основном сухо. При этом усилятся туманы и ограничат водителям видимость до 300-500 метров.
На Левобережье пройдут дожди. Причиной тому станет атмосферный фронт. Временами будут сильные грозы. К вечеру дожди коснутся Ровенской и Львовской областей.
По словам Диденко, сильный ветер предполагается в восточных областях Украины и Приазовье. Может дойти до штормовых порывов 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью на западе заморозки 0...-3 °C, на остальной территории Украины +5...+12 °C;
- днем в воскресенье ожидается +12...+17 °C;
- на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и даже иногда на Днепропетровщине днем только +9...+13 °C.
Погода в Киевской области 13 октября
В Киеве и области ожидается холодная, но относительно комфортная погода.
Температура воздуха:
- ночью +8...+10 °C;
- днем+12...+14 °C.
Синоптик добавила, что серьезных осадков в регионе ждать не стоит.
Напомним, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, поэтому стоит быть готовыми к различным погодным условиям.
В Киеве сегодня, 11 октября, люди могли наблюдать густой туман. Мгла окутала столицу, сделав пейзажи загадочными и несколько мистическими.
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