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Как снег на голову — Диденко предупредила о заморозках в некоторых областях

12 октября 2024 16:52
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 13 октября — Диденко предупредила о заморозках.
Девушка закуталась в теплую одежду из-за сильного мороза на улице. Фото: РБК-Украина
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в воскресенье, 13 октября, ожидается неоднородная погода. Дожди пройдут на левом берегу нашего государства. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 °C. Также в некоторых областях ожидаются первые в этом году заморозки.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13 октября

На Правобережье дождей станет меньше, в основном сухо. При этом усилятся туманы и ограничат водителям видимость до 300-500 метров.

На Левобережье пройдут дожди. Причиной тому станет атмосферный фронт. Временами будут сильные грозы. К вечеру дожди коснутся Ровенской и Львовской областей.

По словам Диденко, сильный ветер предполагается в восточных областях Украины и Приазовье. Может дойти до штормовых порывов 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью на западе заморозки 0...-3 °C, на остальной территории Украины +5...+12 °C;
  • днем в воскресенье ожидается +12...+17 °C;
  • на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и даже иногда на Днепропетровщине днем только +9...+13 °C.

Погода в Киевской области 13 октября

В Киеве и области ожидается холодная, но относительно комфортная погода.

Температура воздуха:

  • ночью +8...+10 °C;
  • днем+12...+14 °C.

Синоптик добавила, что серьезных осадков в регионе ждать не стоит.

погода от Диденко
Погода от Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, поэтому стоит быть готовыми к различным погодным условиям.

В Киеве сегодня, 11 октября, люди могли наблюдать густой туман. Мгла окутала столицу, сделав пейзажи загадочными и несколько мистическими.

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