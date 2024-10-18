Прогноз погоди в Україні на завтра 19 жовтня від Укргідрометцентрі

Іній на листі. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 19 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 жовтня

19 жовтня в південно-східних регіонах можливий невеликий дощ. Уночі та вранці на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями спостерігатиметься туман.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються заморозки в повітрі до -5 °C. У Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту сягатимуть 0...+3 °C. На решті території нічна температура коливатиметься в межах +1...+6 °C.

Вдень по всій країні прогнозується +7...+12 °C, на Закарпатті — до +16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 19 жовтня

19 жовтня в Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі на території регіону прогнозуються сильні заморозки: температура повітря знизиться до 0...+5 °C. Вдень стовпчик термометра підніметься до +7...+12 °C.

У Києві ситуація буде подібною: вночі температура становитиме 0...+2 °C з морозами, а вдень очікується близько +10 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Окрім того, ми повідомляли, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.