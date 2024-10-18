Прогноз погоды в Украине на завтра 19 октября от Укргидрометцентра.

Иней на листьях. Иллюстративное фото: УНИАН

В субботу, 19 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 октября

19 октября в юго-восточных регионах возможен небольшой дождь. Ночью и утром на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях местами будет туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, скоростью 5-10 м/с. Ночью в западных, северных, Винницких, Черкасских и Одесских областях ожидаются заморозки в воздухе до -5 °C. В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы будут достигать 0...+3 °C. На остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +1...+6 °C.

Днем по всей стране прогнозируется +7...+12 °C, в Закарпатье — до +16 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 19 октября

19 октября в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Ночью на территории региона прогнозируется сильная заморозка: температура воздуха снизится до 0...+5 °C. Днем колонка термометра поднимется до +7...+12 °C.

В Киеве ситуация будет похожей: ночью температура составит 0...+2 °C с морозами, а днем ожидается около +10 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.