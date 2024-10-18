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Вихідні принесуть заморозки та туман — синоптики попередили де буде найхолодніше

18 жовтня 2024 22:13
Світлана Силенко - Редактор
Вихідні принесуть заморозки та туман — синоптики попередили де буде найхолодніше
Люди гуляють в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

На вихідних, 19-20 жовтня, в Україні очікується переважно без опадів. Проте на сході та південному сході країни можливі невеликі дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У нічний та ранковий час у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях, місцями виникатимуть тумани.

Згідно з прогнозами, вночі 19 жовтня на території України, за винятком південного сходу, а 20 жовтня – окрім узбережжя морів, на поверхні ґрунту та в повітрі можливі заморозки від 0 до +5 °C. Днем температура коливатиметься в межах +7...+12 °C, а у східних областях буде ще прохолодніше — від +4 °C до +9 °C. На Закарпатті температура підніметься до +11...+16 °C.

Температурна карта 19 жовтня. Фото: Метеопост
Температурна карта 19 жовтня. Фото: Метеопост
Температурна карта 20 жовтня. Фото: Метеопост
Температурна карта 20 жовтня. Фото: Метеопост

Раніше ми писали, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Окрім того, ми повідомляли, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.

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