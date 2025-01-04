Погода в Украине 5 января — прогноз от Укргидрометцентра

Девушки идут по заснеженной улице. Фото: РБК-Україна

Завтра в Украине будет облачная погода. Лишь в нескольких областях синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха местами опустится до -14 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в субботу, 4 января.

Читайте также:

Погода в Украине 5 января

В воскресенье небо над Украиной затянут облака. Правда, осадков в большинстве областей не прогнозируют. Возможен снег в Карпатах и на Закарпатье. Водителям стоит быть осторожными, ведь прогнозируют гололедицу.

Прогноз погоды в Украине на 5 января. Фото: скриншот

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-9 °C, днем -3...+2 °C. В Карпатах ночью -9...-14 °C, днем -1...-6 °C.

Прогноз погоды в разных регионах Украины 5 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на ближайшее время. По ее словам, с 6 января в Украине ожидается временное потепление, но уже с 11 января морозы вернутся.

До понедельника погода в Украине будет с осадками. Ожидается небольшой снег, а на востоке и юго-востоке — умеренный мокрый снег с дождем.