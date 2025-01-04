Погода в Україні 5 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Дівчата йдуть засніженою вулицею. Фото: РБК-Україна

Завтра в Україні буде хмарна погода. Лише в кількох областях синоптики прогнозують сніг. Температура повітря подекуди опуститься до -14 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook в суботу, 4 січня.

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В неділю небо над Україною затягнуть хмари. Щоправда, опадів у більшості областей не прогнозують. Можливий сніг в Карпатах та на Закарпатті. Водіям варто бути обачними, адже прогнозують ожеледицю.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня. Фото: скриншот

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -4...-9 °C, вдень -3...+2 °C. В Карпатах вночі -9...-14 °C, вдень -1...-6 °C.

Прогноз погоди в різних регіонах України 5 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на найближчий час. За її словами, з 6 січня в Україні очікується тимчасове потепління, але вже з 11 січня морози повернуться.

До понеділка погода в Україні буде з опадами. Очікується невеликий сніг, а на сході та південному сході — помірний мокрий сніг із дощем.