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Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

3 січня 2025 13:49
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 4 та 5 січня — прогноз на вихідні
Мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Україну накриє похолодання, яке упродовж вихідних, згідно з прогнозами погоди, лише посилиться. У деяких регіонах можливий рвучкий вітер та сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Температурна карта. Фото: Wetterpade

Наталка Діденко попередила, що найближчої ночі температура повітря опуститься до -5...-2 °C, на південному сході буде трохи тепліше — 0...+3 °C.

У суботу, 4 січня, вдень у західних та північних регіонах прогнозується -3...-1 °C, у центральних областях та на сході — від -1 °C до +2 °C, а в південній частині — +2...+7 °C. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а на півдні — дощу.

У ніч проти неділі, 5 січня, температура знизиться до -9...-4 °C, а вдень 5 січня становитиме 0...-3 °C, у південних областях — 0...+3 °C. У неділю в більшості регіонів опади припиняться, проте надвечір сніг знову накриє Карпати та Закарпаття.

Сильний вітер у суботу

Субота буде відзначатися сильним вітром західного та північно-західного напрямків, що створюватиме штормові пориви. У Києві прогнозується мокрий сніг, нічна температура становитиме -3...-1 °C, вдень — близько -1 °C. Через вітер температура відчуватиметься як -8...-5 °C.

У неділю у столиці опади припиняться, а вітер стихне. Температура вночі опуститься до -7...-4 °C, вдень становитиме -2...0 °C.

Коли в Україні буде потепління

З 6 січня в Україні очікується потепління, яке триватиме до 10 числа. З 11 січня Наталка Діденко прогнозує чергове зниження температури.

Нагадаємо, Дніпровський науково-просвітницький центр астрономії Planetarium Noosphere розповів, що українці у 2025 році можуть побачити в небі рідкісні космічні явища.

Також фахівці склали прогноз магнітних бур на сьогодні, 3 січня. 

погода сніг морози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди

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