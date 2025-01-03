Погода в Украине 4 и 5 января — прогноз на выходные

Мороз на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украину накроет похолодание, которое на протяжении выходных согласно прогнозам погоды только усилится. В некоторых регионах возможен порывистый ветер и снег.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

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Температурная карта. Фото: Wetterpade

Наталка Диденко предупредила, что ближайшей ночью температура воздуха опустится до -2...-5°C, на юго-востоке будет немного теплее - 0...+3°C.

В субботу, 4 января, днем в западных и северных регионах прогнозируется -1...-3°C, в центральных областях и на востоке — от -1°C до +2°C, а в южной части - +2...+7°C. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а на юге — дождя.

В ночь на воскресенье, 5 января, температура снизится до -4...-9°C, а днем 5 января составит 0...-3°C, в южных областях - 0...+3°C. В воскресенье в большинстве регионов осадки прекратятся, однако к вечеру снег снова накроет Карпаты и Закарпатье.

Сильный ветер в субботу

Суббота будет отмечаться сильным ветром западного и северо-западного направлений, который будет создавать штормовые порывы. В Киеве прогнозируется мокрый снег, ночная температура составит -1...-3°C, днем - около -1°C. Из-за ветра температура будет ощущаться как -5...-8°C.

В воскресенье в столице осадки прекратятся, а ветер стихнет. Температура ночью опустится до -4...-7°C, днем составит 0...-2°C.

Когда в Украине будет потепление

С 6 января в Украине ожидается потепление, которое продлится до 10 числа. С 11 января Наталка Диденко прогнозирует очередное снижение температуры.

Напомним, Днепровский научно-просветительский центр астрономии Planetarium Noosphere рассказал, что украинцы в 2025 году могут увидеть в небе редкие космические явления.

Также специалисты составили прогноз магнитных бурь на сегодня, 3 января.

Специалисты составили прогноз магнитных бурь на сегодня, 3 января.