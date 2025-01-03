Магнітні бурі 3 січня — прогноз на сьогодні для метеозалежних

На Сонці було 12 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У п’ятницю, 3 січня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність за останню добу залишалася на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 січня
На Сонці протягом 24 годин сталися дев’ять спалахів класу С та три спалахи класу М. Найпотужніший із них досяг рівня М1,2, що може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційний сонячний радіаційний шторм.
На п’ятницю прогнозується помірна сонячна активність з імовірністю спалаху класу X на рівні 10%. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, можливі лише незначні зміни.
Основні показники сонячної активності:
- Можливість малого геомагнітного шторму: — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму: — 1%;
- Імовірність спалаху М-класу: — 75%;
- Імовірність спалаху Х-класу: — 10%;
- Кількість сонячних плям: — 59.
Сонячні спалахи можуть впливати на геомагнітну обстановку, а магнітні бурі здатні погіршувати стан здоров’я, зокрема викликати підвищення ризику серцево-судинних захворювань.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть мати різний вплив на здоров'я людей, залежно від їхньої інтенсивності та стану організму.
- Вплив на серцево-судинну систему. Магнітні бурі можуть викликати коливання артеріального тиску, аритмії та загострення серцево-судинних захворювань. Люди з гіпертонією чи гіпотонією особливо чутливі до таких змін.
- Зміни у психоемоційному стані. Під час магнітних бур багато людей відчувають дратівливість, тривожність, погіршення настрою та підвищену втомлюваність. Це може бути пов'язано з порушеннями у роботі нервової системи.
- Вплив на літніх людей та хронічно хворих. Люди похилого віку та ті, хто страждає на хронічні захворювання, можуть стикатися із загостреннями своїх станів, такими як інфаркти чи інсульти.
- Погіршення сну. Магнітні бурі можуть спричиняти безсоння або порушення ритму сну. Це особливо помітно у метеочутливих людей.
- Головний біль та мігрені. Зміни у магнітному полі Землі можуть провокувати напади головного болю та посилення мігреней.
- Зниження працездатності. У періоди магнітних бур люди часто відзначають зниження концентрації уваги, продуктивності та здатності до прийняття рішень.
Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на січень 2025 року — впродовж місяця буде чимало днів, коли геомагнітне поле Землі змінюватиметься.
Також синоптик сказав, якими буде січень та лютий у 2025 році та чи очікувати сильних морозів й снігів.
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