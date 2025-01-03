Магнітні бурі 3 січня — прогноз на сьогодні для метеозалежних

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pexels

У п’ятницю, 3 січня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність за останню добу залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 січня

На Сонці протягом 24 годин сталися дев’ять спалахів класу С та три спалахи класу М. Найпотужніший із них досяг рівня М1,2, що може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційний сонячний радіаційний шторм.

На п’ятницю прогнозується помірна сонячна активність з імовірністю спалаху класу X на рівні 10%. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, можливі лише незначні зміни.

Основні показники сонячної активності:

Можливість малого геомагнітного шторму: — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму: — 1%;

Імовірність спалаху М-класу: — 75%;

Імовірність спалаху Х-класу: — 10%;

Кількість сонячних плям: — 59.

Сонячні спалахи можуть впливати на геомагнітну обстановку, а магнітні бурі здатні погіршувати стан здоров’я, зокрема викликати підвищення ризику серцево-судинних захворювань.

Вплив магнітної бурі на самопочуття. Фото: Pexels

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати різний вплив на здоров'я людей, залежно від їхньої інтенсивності та стану організму.

Вплив на серцево-судинну систему. Магнітні бурі можуть викликати коливання артеріального тиску, аритмії та загострення серцево-судинних захворювань. Люди з гіпертонією чи гіпотонією особливо чутливі до таких змін.

Зміни у психоемоційному стані. Під час магнітних бур багато людей відчувають дратівливість, тривожність, погіршення настрою та підвищену втомлюваність. Це може бути пов'язано з порушеннями у роботі нервової системи.

Вплив на літніх людей та хронічно хворих. Люди похилого віку та ті, хто страждає на хронічні захворювання, можуть стикатися із загостреннями своїх станів, такими як інфаркти чи інсульти.

Погіршення сну. Магнітні бурі можуть спричиняти безсоння або порушення ритму сну. Це особливо помітно у метеочутливих людей.

Головний біль та мігрені. Зміни у магнітному полі Землі можуть провокувати напади головного болю та посилення мігреней.

Зниження працездатності. У періоди магнітних бур люди часто відзначають зниження концентрації уваги, продуктивності та здатності до прийняття рішень.

Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на січень 2025 року — впродовж місяця буде чимало днів, коли геомагнітне поле Землі змінюватиметься.

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