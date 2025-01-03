Магнитные бури 3 января — прогноз на сегодня для метеозависимых

На Солнце было 12 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 3 января, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность за последние сутки оставалась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 января
На Солнце в течение 24 часов произошло девять вспышек класса С и три вспышки класса М. Самая мощная из них достигла уровня М1,2, что может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциальный солнечный радиационный шторм.
В пятницу прогнозируется умеренная солнечная активность с вероятностью вспышки класса X на уровне 10%. Геомагнитное поле остается относительно спокойным, возможны лишь незначительные изменения.
Основные показатели солнечной активности:
- Возможность малого геомагнитного шторма: — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма: — 1%;
- Вероятность вспышки М-класса: — 75%;
- Вероятность вспышки Х-класса: — 10%;
- Количество солнечных пятен: — 59.
Солнечные вспышки могут влиять на геомагнитную обстановку, а магнитные бури способны усугублять состояние здоровья, в частности вызвать повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут оказывать разное влияние на здоровье людей, в зависимости от их интенсивности и состояния организма.
- Воздействие на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури могут вызвать колебания АД, аритмии и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с гипертонией или гипотонией особенно чувствительны к таким изменениям.
- Изменения в психоэмоциональном состоянии. Во время магнитных бурь многие чувствуют раздражительность, тревожность, ухудшение настроения и повышенную утомляемость. Это может быть связано с нарушениями нервной системы.
- Воздействие на пожилых и хронически больных. Пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями могут сталкиваться с обострениями своих состояний, такими как инфаркты или инсульты.
- Ухудшение сна. Магнитные бури могут вызвать бессонницу или нарушение ритма сна. Это особенно заметно у метеочувствительных людей.
- Головные боли и мигрени. Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головных болей и усиление мигреней.
- Снижение трудоспособности. В периоды магнитных бурь люди часто отмечают снижение концентрации внимания, производительности и способности к принятию решений.
Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на январь 2025 года — в течение месяца будет немало дней, когда геомагнитное поле Земли будет меняться.
Также синоптик сказал, какими будет январь и февраль в 2025 году и ожидать ли сильных морозов и снегов.
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