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Україну скують ожеледиця та морози — прогноз погоди на завтра

4 січня 2025 13:40
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 5 січня — морози в Україні, сніг у Карпатах
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні в неділю, 5 січня, протримається морозна погода. У деяких регіонах буде ожеледиця та йтиме сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Meteoprog.

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Прогноз погоди на 5 січня від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що у ніч на неділю, 5 січня, в Україні очікуються морози -9...-4 °C, а вдень температура становитиме -3...0 °C морозу.

У південних регіонах вдень прогнозується 0...+3 °C тепла. Значних опадів у більшості областей не очікується, проте ввечері сніг пройде у Карпатах та на Закарпатті.

У Києві неділя буде морозною: вночі температура опуститься до -7...-4 °C, вдень становитиме -2...0 °C. Опади не прогнозуються, вітер стихне.

Погода 5 січня
Температурна карта. Фото: Wetterpade

Потепління та нове похолодання в Україні

Наталка Діденко попередила, що з 6 січня в Україні очікується тимчасове потепління, але вже з 11 січня морози повернуться. 

Прогноз від Ігоря Кібальчича на неділю, 5 січня

У західних областях буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі температура -9...-4 °C, вдень -5...0 °C, у Карпатах вночі -13...-8 °C, вдень -9...-4 °C. Вітер змінних напрямків вночі, південний вдень, 5-10 м/с.

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Погода в Україні 5 січня. Фото: Meteoprog

На півночі України прогнозують мінливу хмарність без опадів, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -8...-3 °C, вдень -6...-1°C.

У центральних областях України прогнозують мінливу  хмарність без опадів. Вітер західний, змінюється на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -8...-3°C, вдень -5...0 °C.

У південних областях та в Криму опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків вночі, південний вдень, 5-10 м/с. Температура вночі -7...-2 °C, вдень -1...+4 °C.

Східні області матимуть суху погоду без опадів, проте місцями можлива ожеледиця.  Вітер західний, переходить на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -7...-2 °C, вдень -6...-1 °C.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка буде погода в Україні у січні та лютому.

Також нещодавно енергетики зробили важливу заяву українцям на тлі морозних прогнозів. 

А у Казахстані сталася масштабна ДТП, де постраждали 40 автівок через сильну хуртовину. 

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00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

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