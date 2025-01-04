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Украину скуют гололедица и морозы — прогноз погоды на завтра

4 января 2025 13:40
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 5 января — морозы в Украине, снег в Карпатах
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в воскресенье, 5 января, продержится морозная погода. В некоторых регионах будет гололедица и будет идти снег.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко и Meteoprog.

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Прогноз погоды на 5 января от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ночь на воскресенье, 5 января, в Украине ожидаются морозы -4...-9 °C, а днем температура составит 0...-3 °C мороза.

В южных регионах днем прогнозируется 0...+3 °C тепла. Значительных осадков в большинстве областей не ожидается, однако вечером снег пройдет в Карпатах и на Закарпатье.

В Киеве воскресенье будет морозным: ночью температура опустится до -4...-7 °C, днем составит 0...-2 °C. Осадки не прогнозируются, ветер стихнет.

Погода 5 января
Температурная карта. Фото: Wetterpade

Потепление и новое похолодание в Украине

Наталка Диденко предупредила, что с 6 января в Украине ожидается временное потепление, но уже с 11 января морозы вернутся.

Прогноз от Игоря Кибальчича на воскресенье 5 января

В западных областях будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица. Ночью температура -4...-9 °C, днем 0...-5 °C, в Карпатах ночью -8...-13 °C, днем -4...-9 °C. Ветер переменных направлений ночью, южный днем, 5-10 м/с.

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Погода в Украине 5 января. Фото: Meteoprog

На севере Украины прогнозируют переменную облачность без осадков, местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-8 °C, днем -1...-6 °C.

В центральных областях Украины прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер западный, меняется на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-8 °C, днем 0...-5 °C.

В южных областях и в Крыму осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений ночью, южный днем, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 °C, днем -1...+4 °C.

Восточные области будут иметь сухую погоду без осадков, однако, местами возможна гололедица. Ветер западный, переходит на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 °C, днем -1...-6 °C.

Напомним, синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в январе и феврале.

Также недавно энергетики сделали важное заявление украинцам на фоне морозных прогнозов.

А в Казахстане произошло масштабное ДТП, где пострадали 40 автомобилей из-за сильной метели.

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