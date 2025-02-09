Прогноз магнитных бурь 9 февраля - вспышки на Солнце

Стоит остерегаться вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 9 февраля, существенных магнитных бурь можно не опасаться, хотя магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 9 февраля
За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и одна вспышка класса М2. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2 способна спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также есть угроза солнечного радиационного шторма.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 9 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 69
Как уменьшить влияние солнечной активности на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Чтобы уменьшить их возможное влияние, следует придерживаться следующих рекомендаций.
- Полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде.
- Питьевая вода помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что особенно важно во время периодов солнечной активности.
- Ограничьте кофеин и алкоголь.
- Проводите больше времени на свежем воздухе. Прогулки помогают стабилизировать нервную систему и улучшают самочувствие.
- Солнечные вспышки могут влиять на уровень кислорода в крови, поэтому важно избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок.
- Добавьте в рацион продуктов, богатых калием, магнием и витаминами группы B, поможет поддержать сердечно-сосудистую и нервную систему.
Напомним, известны даты в феврале, когда будут магнитные бури. Между тем телескоп Hubble показал невероятные редкие кадры созвездия Скульптора.
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