Прогноз магнитных бурь 9 февраля - вспышки на Солнце

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В воскресенье, 9 февраля, существенных магнитных бурь можно не опасаться, хотя магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и одна вспышка класса М2. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2 способна спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также есть угроза солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 9 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 69

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить влияние солнечной активности на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Чтобы уменьшить их возможное влияние, следует придерживаться следующих рекомендаций.

Полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Питьевая вода помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что особенно важно во время периодов солнечной активности.

Ограничьте кофеин и алкоголь.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Прогулки помогают стабилизировать нервную систему и улучшают самочувствие.

Солнечные вспышки могут влиять на уровень кислорода в крови, поэтому важно избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок.

Добавьте в рацион продуктов, богатых калием, магнием и витаминами группы B, поможет поддержать сердечно-сосудистую и нервную систему.

Напомним, известны даты в феврале, когда будут магнитные бури. Между тем телескоп Hubble показал невероятные редкие кадры созвездия Скульптора.