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Стоит остерегаться вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь

9 февраля 2025 11:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь 9 февраля - вспышки на Солнце
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 9 февраля, существенных магнитных бурь можно не опасаться, хотя магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и одна вспышка класса М2. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2 способна спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также есть угроза солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 9 февраля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 69
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить влияние солнечной активности на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Чтобы уменьшить их возможное влияние, следует придерживаться следующих рекомендаций.

  • Полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде.
  • Питьевая вода помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что особенно важно во время периодов солнечной активности.
  • Ограничьте кофеин и алкоголь.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе. Прогулки помогают стабилизировать нервную систему и улучшают самочувствие.
  • Солнечные вспышки могут влиять на уровень кислорода в крови, поэтому важно избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок.
  • Добавьте в рацион продуктов, богатых калием, магнием и витаминами группы B, поможет поддержать сердечно-сосудистую и нервную систему.

Напомним, известны даты в феврале, когда будут магнитные бури. Между тем телескоп Hubble показал невероятные редкие кадры созвездия Скульптора.

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