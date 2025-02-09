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Варто остерігатися спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

9 лютого 2025 11:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур 9 лютого — спалахи на Сонці
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 9 лютого, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися, хоча магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталися 13 спалахів класу С та один спалах класу М2. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2 здатен спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є загроза сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, скоріш за все, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 9 лютого

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 69
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Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як зменшити вплив сонячної активності на здоров’я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Щоб зменшити їх можливий вплив, варто дотримуватися наступних рекомендацій.

  • Повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися до змін у навколишньому середовищі.
  • Питна вода допомагає знизити навантаження на серцево-судинну систему, що особливо важливо під час періодів сонячної активності.
  • Обмежте кофеїн і алкоголь. 
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Прогулянки допомагають стабілізувати нервову систему та покращують самопочуття.
  • Сонячні спалахи можуть впливати на рівень кисню в крові, тому важливо уникати надмірних фізичних і психоемоційних навантажень.
  • Додайте в раціон продуктів, багатих на калій, магній та вітаміни групи B, допоможе підтримати серцево-судинну та нервову систему.

Нагадаємо, відомі дати у лютому, коли будуть магнітні бурі. Тим часом телескоп Hubble показав неймовірні рідкісні кадри сузір'я Скульптора

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