Прогноз магнітних бур 9 лютого — спалахи на Сонці

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У неділю, 9 лютого, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися, хоча магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталися 13 спалахів класу С та один спалах класу М2. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2 здатен спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є загроза сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, скоріш за все, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 9 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 69

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як зменшити вплив сонячної активності на здоров’я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Щоб зменшити їх можливий вплив, варто дотримуватися наступних рекомендацій.

Повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися до змін у навколишньому середовищі.

Питна вода допомагає знизити навантаження на серцево-судинну систему, що особливо важливо під час періодів сонячної активності.

Обмежте кофеїн і алкоголь.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Прогулянки допомагають стабілізувати нервову систему та покращують самопочуття.

Сонячні спалахи можуть впливати на рівень кисню в крові, тому важливо уникати надмірних фізичних і психоемоційних навантажень.

Додайте в раціон продуктів, багатих на калій, магній та вітаміни групи B, допоможе підтримати серцево-судинну та нервову систему.

Нагадаємо, відомі дати у лютому, коли будуть магнітні бурі. Тим часом телескоп Hubble показав неймовірні рідкісні кадри сузір'я Скульптора.