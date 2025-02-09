Прогноз магнітних бур 9 лютого — спалахи на Сонці

Варто остерігатися спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур
У неділю, 9 лютого, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися, хоча магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 9 лютого
За останню добу на Сонці сталися 13 спалахів класу С та один спалах класу М2. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2 здатен спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є загроза сонячного радіаційного шторму.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, скоріш за все, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 9 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 69
Як зменшити вплив сонячної активності на здоров’я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Щоб зменшити їх можливий вплив, варто дотримуватися наступних рекомендацій.
- Повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися до змін у навколишньому середовищі.
- Питна вода допомагає знизити навантаження на серцево-судинну систему, що особливо важливо під час періодів сонячної активності.
- Обмежте кофеїн і алкоголь.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Прогулянки допомагають стабілізувати нервову систему та покращують самопочуття.
- Сонячні спалахи можуть впливати на рівень кисню в крові, тому важливо уникати надмірних фізичних і психоемоційних навантажень.
- Додайте в раціон продуктів, багатих на калій, магній та вітаміни групи B, допоможе підтримати серцево-судинну та нервову систему.
Нагадаємо, відомі дати у лютому, коли будуть магнітні бурі. Тим часом телескоп Hubble показав неймовірні рідкісні кадри сузір'я Скульптора.
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