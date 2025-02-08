Магнітні бурі 8 лютого — прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У суботу, 8 лютого, суттєвих магнітних бур не прогнозується, однак геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність залишається високою – за останню добу зафіксовано декілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 лютого

Фахівці під час спостережень зафіксували 13 спалахів класу C та три спалахи класу M2,2. Такі спалахи можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та сприяти виникненню сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що сонячна активність залишатиметься помірною, з невеликою ймовірністю спалахів класу X, які можуть вплинути на стан геомагнітного поля.

Вплив магнітних бур. Фото: Pexels

Сонячна активність на 8 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 80.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Нестабільне геомагнітне поле та сонячна активність можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей, особливо тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Під час магнітних бур можливі перепади артеріального тиску, зокрема, у людей із гіпертонією чи гіпотонією може спостерігатися загострення.

Також можуть бути відчутні головний біль і запаморочення, підвищена втомлюваність і безсоння, а також зниження концентрації уваги та дратівливість.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на лютий та назвали дні, коли геомагнітне поле буде дуже збудженим.

Тим часом синоптики попередили, де зіпсується погода в Україні на вихідні 8 та 9 лютого.