Прогноз погоди в Україні на вихідні 8-9 лютого

Морозна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних, 8-9 лютого, очікується без опадів. Найхолодніше буде у східній частині країни, а також у Карпатах. Погодні умови визначатимуться антициклоном Elvira.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 8 лютого

У західних областях завтра мінлива хмарність. Опадів не передбачається, але на дорогах — ожеледиця. Вітер буде східний зі швидкістю до 10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С, у Карпатах -7...-12 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні 8 лютого. Фото: Meteoprog

У північних областях опади не очікуються. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі буде коливатися між -5...-10 °С, вдень -4...+1 °С.

У центральних областях також без опадів, а на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря буде в межах -4...-9 °С, вдень -3...+2 °С.

У південних регіонах та Криму прогнозується малохмарна погода без опадів. На деяких ділянках доріг можливе утворення ожеледиці. Вітер східний, швидкість 7-12 м/с, а в Приазов'ї та Криму вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі буде коливатися в межах 0...-5 °С, вдень — 0...+5 °С.

На сході країни очікується суха погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде північно-східний до 10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 °С, а вдень -1...-6 °С.

Антициклон "Elvira". Фото: Meteoprog

Погода в Україні 9 лютого

У західних областях погода залишатиметься без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер східний зі швидкістю 5-10 м/с, а на Закарпатті — змінного напрямку. Температура вночі буде від -2 до -7 °С, вдень — від -2 до +3 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень — -1...+4 °С.

Погода в Україні 9 лютого. Фото: Meteoprog

На півночі прогнозується малохмарна погода, без опадів. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 °С, а вдень -3...+2 °С.

У центральних регіонах буде малохмарно, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі очікується в межах -3...-8 °С, вдень -2...+3 °С.

У південній частині та в Криму буде малохмарна погода. Вітер прогнозується північно-східний, 7-12 м/с, вдень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 °С, а вдень -1...+4 °С.

У східних регіонах буде прохолодно, без опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -6 до -11 °С, вдень — від -1 до -6 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозують, що завтра очікується похолодання до -14 °С у деяких областях України.

Також у Києві 8 лютого посиляться морози. Однак опадів у столиці не передбачається.