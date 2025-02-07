Погода в Україні 8 лютого - в деяких областях очікується до -14 °С

Сніг на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 8 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -14...+7 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 8 лютого

Завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише в Криму пройде невеликий сніг, а на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї — подекуди пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -10...-5 °С, у Криму -5...0 °С, а в Карпатах -14...-9 °С;

вдень -4...+1 °С, на Закарпатті +2...+7 °С, в Карпатах -5...0 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 8 лютого

У Київській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди буде ожеледиця, а вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься у межах:

вночі -10...-5 °С;

вдень -4...0 ° С.

У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до -8...-6 °С, а вдень будуть в межах -3...-1 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про посилення атмосферного тиску на вихідних.

А у Харкові завтра буде мороз та на дорогах очікується ожеледиця.