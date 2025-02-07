Погода в Украине 8 февраля - в некоторых областях ожидается до -14 °С

Снег на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 8 февраля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -14...+7 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля

Завтра будет облачно с прояснениями, но без осадков. Только в Крыму пройдет небольшой снег, а на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье - местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -10...-5 °С, в Крыму -5...0 °С, а в Карпатах -14...-9 °С;

днем -4...+1 °С, на Закарпатье +2...+7 °С, в Карпатах -5...0 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине 8 февраля

В Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. На дорогах местами будет гололедица, а ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью -10...-5 °С;

днем -4...0 °С.

В Киеве ночью столбики термометров опустятся до -8...-6 °С, а днем будут в пределах -3...-1 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об усилении атмосферного давления на выходных.

А в Харькове завтра будет мороз и на дорогах ожидается гололедица.