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Синоптик Діденко попередила українців про загрозу головних болей

7 лютого 2025 14:18
Світлана Силенко - Редактор
Синоптик Діденко попередила українців про головні болі через антициклон
У жінки болить голова. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Синоптик Наталія Діденко попередила, що цими вихідними в Україні очікується посилення атмосферного тиску. У зв'язку з цим у людей можуть почастішати головні болі.

Про це Діденко попередила у п'ятницю, 8 лютого.

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Діденко також додала, що на вихідних температура повітря максимум опуститься до -10 °C. В західних областях прогнозуються штормові пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптик зазначила, що наступного тижня погода істотно не зміниться. Антициклон продовжуватиме впливати на українців. Опадів не очікується, але ночами буде морозно, а вдень прохолодно. Інколи виходитиме сонце.

синоптик Діденко
Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур у лютому. Також Діденко попередила про похолодання, яке накриє Україну.

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