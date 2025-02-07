Синоптик Діденко попередила українців про головні болі через антициклон

У жінки болить голова. Ілюстративне фото: Pexels

Синоптик Наталія Діденко попередила, що цими вихідними в Україні очікується посилення атмосферного тиску. У зв'язку з цим у людей можуть почастішати головні болі.

Про це Діденко попередила у п'ятницю, 8 лютого.

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Можливі головні болі

Діденко також додала, що на вихідних температура повітря максимум опуститься до -10 °C. В західних областях прогнозуються штормові пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптик зазначила, що наступного тижня погода істотно не зміниться. Антициклон продовжуватиме впливати на українців. Опадів не очікується, але ночами буде морозно, а вдень прохолодно. Інколи виходитиме сонце.

Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур у лютому. Також Діденко попередила про похолодання, яке накриє Україну.