Синоптик Диденко предупредила украинцев о головных болях из-за антициклона

У женщины болит голова. Иллюстративное фото: Pexels

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине ожидается усиление атмосферного давления. В связи с этим у людей могут участиться головные боли.

Об этом Диденко предупредила в пятницу, 8 февраля.

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Возможны головные боли

Диденко также добавила, что на выходных температура воздуха максимум опустится до -10 °C. В западных областях прогнозируются штормовые порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптик отметила, что на следующей неделе погода существенно не изменится. Антициклон будет продолжать влиять на украинцев. Осадков не ожидается, но по ночам будет морозно, а днем прохладно. Иногда будет выходить солнце.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь в феврале. Также Диденко предупредила о похолодании, которое накроет Украину.