Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 февраля

Морозная погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 8-9 февраля, ожидается без осадков. Холоднее всего будет в восточной части страны, а также в Карпатах. Погодные условия будут определяться антициклоном Elvira.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 8 февраля

В западных областях завтра переменная облачность. Осадков не предвидится, но на дорогах — гололедица. Ветер будет восточный со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С, в Карпатах -7...-12 °С, днем 0...-5 °С.

Погода в Украине 8 февраля. Фото: Meteoprog

В северных областях осадки не ожидаются. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться между -5...-10 °С, днем -4...+1 °С.

В центральных областях также без осадков, а на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет в пределах -4...-9 °С, днем -3...+2 °С.

В южных регионах и Крыму прогнозируется малооблачная погода без осадков. На некоторых участках дорог возможно образование гололеда. Ветер восточный, скорость 7-12 м/с, а в Приазовье и Крыму днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 0...-5 °С, днем - 0...+5 °С.

На востоке страны ожидается сухая погода. На дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 °С, а днем -1...-6 °С.

Антициклон Elvira. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 9 февраля

В западных областях погода будет оставаться без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с, а на Закарпатье — переменного направления. Температура ночью будет от -2 до -7 °С, днем — от -2 до +3 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем — -1...+4 °С.

Погода в Украине 9 февраля. Фото: Meteoprog

На севере прогнозируется малооблачная погода, без осадков. На дорогах будет гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 °С, а днем -3...+2 °С.

В центральных регионах будет малооблачно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью ожидается в пределах -3...-8 °С, днем -2...+3 °С.

В южной части и в Крыму будет малооблачная погода. Ветер прогнозируется северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, а днем -1...+4 °С.

В восточных регионах будет прохладно, без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -6 до -11 °С, днем — от -1 до -6 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что завтра ожидается похолодание до -14 °С в некоторых областях Украины.

Также в Киеве 8 февраля усилятся морозы. Однако осадков в столице не предвидится.