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Солнце было изрядно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

8 февраля 2025 11:13
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 8 февраля — прогноз для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 8 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется, однако геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность остается высокой - за последние сутки зафиксировано несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Специалисты во время наблюдений зафиксировали 13 вспышек класса C и три вспышки класса M2,2. Такие вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и способствовать возникновению солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью вспышек класса X, которые могут повлиять на состояние геомагнитного поля.

Магнітні бурі 8 лютого
Влияние магнитных бурь. Фото: Pexels

Солнечная активность на 8 февраля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • Количество солнечных пятен — 80.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Нестабильное геомагнитное поле и солнечная активность могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время магнитных бурь возможны перепады артериального давления, в частности, у людей с гипертонией или гипотонией может наблюдаться обострение.

Также могут быть ощутимы головная боль и головокружение, повышенная утомляемость и бессонница, а также снижение концентрации внимания и раздражительность.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на февраль и назвали дни, когда геомагнитное поле будет очень возбужденным.

Тем временем синоптики предупредили, где испортится погода в Украине на выходные 8 и 9 февраля.

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