Магнитные бури 8 февраля — прогноз для метеозависимых

Солнце было изрядно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 8 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется, однако геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность остается высокой - за последние сутки зафиксировано несколько вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 февраля
Специалисты во время наблюдений зафиксировали 13 вспышек класса C и три вспышки класса M2,2. Такие вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и способствовать возникновению солнечного радиационного шторма.
Ожидается, что солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью вспышек класса X, которые могут повлиять на состояние геомагнитного поля.
Солнечная активность на 8 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- Количество солнечных пятен — 80.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Нестабильное геомагнитное поле и солнечная активность могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время магнитных бурь возможны перепады артериального давления, в частности, у людей с гипертонией или гипотонией может наблюдаться обострение.
Также могут быть ощутимы головная боль и головокружение, повышенная утомляемость и бессонница, а также снижение концентрации внимания и раздражительность.
Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на февраль и назвали дни, когда геомагнитное поле будет очень возбужденным.
Тем временем синоптики предупредили, где испортится погода в Украине на выходные 8 и 9 февраля.
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