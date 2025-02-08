Магнитные бури 8 февраля — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В субботу, 8 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется, однако геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность остается высокой - за последние сутки зафиксировано несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 февраля

Специалисты во время наблюдений зафиксировали 13 вспышек класса C и три вспышки класса M2,2. Такие вспышки могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и способствовать возникновению солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью вспышек класса X, которые могут повлиять на состояние геомагнитного поля.

Влияние магнитных бурь. Фото: Pexels

Солнечная активность на 8 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

Количество солнечных пятен — 80.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Нестабильное геомагнитное поле и солнечная активность могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время магнитных бурь возможны перепады артериального давления, в частности, у людей с гипертонией или гипотонией может наблюдаться обострение.

Также могут быть ощутимы головная боль и головокружение, повышенная утомляемость и бессонница, а также снижение концентрации внимания и раздражительность.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на февраль и назвали дни, когда геомагнитное поле будет очень возбужденным.

Тем временем синоптики предупредили, где испортится погода в Украине на выходные 8 и 9 февраля.