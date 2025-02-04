Магнитные бури 4 февраля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли во вторник, 4 февраля, будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. Несмотря на это на Солнце произошло 19 вспышек различных типов, которые могут влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 февраля

Как известно, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошли десять вспышек класса С и девять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М8,7.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М8,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 4 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 76.

Девушка плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

Как метеозависимым уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно метеочувствительных людей. Чтобы минимизировать их негативное влияние, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:

следите за артериальным давлением, ведь магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему;

принимайте все необходимые лекарства (по рекомендации врача), если имеете гипертонию, аритмию или другие заболевания;

пейте больше воды, поскольку это поможет уменьшить головную боль и предотвратить обезвоживание;

избегайте стресса и физических перегрузок;

придерживайтесь правильного питания;

контролируйте сон;

больше гуляйте на свежем воздухе;

избегайте длительного пользования гаджетами и компьютером;

принимайте контрастный душ, ведь он улучшает кровообращение и снижает влияние перепадов атмосферного давления;

занимайтесь медитацией и дыхательными упражнениями — это поможет снизить уровень тревожности.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на февраль 2025 года. В этом месяце ожидается повышенная солнечная активность.

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