Магнітні бурі 4 лютого — прогноз для метеозалежних

Варто бути обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітосфера Землі у вівторок, 4 лютого, знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Попри це на Сонці відбулося 19 спалахів різних типів, які можуть впливати на самопочуття людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 4 лютого
Як відомо, упродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За останні 24 години на Сонці сталися десять спалахів класу С та дев'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М8,7.
Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 4 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 76.
Як метеозалежним зменшити вплив магнітних бур на організм
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо метеочутливих людей. Щоб мінімізувати їхній негативний вплив, дотримуйтеся кілька простих рекомендацій:
- слідкуйте за артеріальним тиском, адже магнітні бурі можуть впливати на серцево-судинну систему;
- приймайте усі необхідні ліки (за рекомендацією лікаря), якщо маєте гіпертонію, аритмію або інші захворювання;
- пийте більше води, оскільки це допоможе зменшити головний біль та запобігти зневодненню;
- уникайте стресу та фізичних перевантажень;
- дотримуйтесь правильного харчування;
- контролюйте сон;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- уникайте тривалого користування гаджетами та комп’ютером;
- приймайте контрастний душ, адже він покращує кровообіг і знижує вплив перепадів атмосферного тиску;
- займайтесь медитацією та дихальними вправами — це допоможе знизити рівень тривожності.
Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на лютий 2025. Цього місяця очікується підвищена сонячна активність.
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