Магнітні бурі 4 лютого — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у вівторок, 4 лютого, знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Попри це на Сонці відбулося 19 спалахів різних типів, які можуть впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 лютого

Як відомо, упродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За останні 24 години на Сонці сталися десять спалахів класу С та дев'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М8,7.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 4 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 76.

Дівчина погано себе почуває. Фото: freepik.com

Як метеозалежним зменшити вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо метеочутливих людей. Щоб мінімізувати їхній негативний вплив, дотримуйтеся кілька простих рекомендацій:

слідкуйте за артеріальним тиском, адже магнітні бурі можуть впливати на серцево-судинну систему;

приймайте усі необхідні ліки (за рекомендацією лікаря), якщо маєте гіпертонію, аритмію або інші захворювання;

пийте більше води, оскільки це допоможе зменшити головний біль та запобігти зневодненню;

уникайте стресу та фізичних перевантажень;

дотримуйтесь правильного харчування;

контролюйте сон;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

уникайте тривалого користування гаджетами та комп’ютером;

приймайте контрастний душ, адже він покращує кровообіг і знижує вплив перепадів атмосферного тиску;

займайтесь медитацією та дихальними вправами — це допоможе знизити рівень тривожності.

Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на лютий 2025. Цього місяця очікується підвищена сонячна активність.

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