Грязное облако в Украине - синоптики опровергли информацию

Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: REUTERS

Информация о приближении "грязного облака" на территорию Украины не соответствует действительности. Синоптики отметили, что о таких явлениях может сообщать только Укргидрометцентр.

Об этом пресс-служба Укргидрометцентра сообщила в Telegram.

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Синоптики опровергли дезинформацию, которую распространили СМИ и отметили, что этот ресурс систематически публикует "псевдопогодные" новости без научного обоснования. Там считают, что таким образом медиа вводит общество в заблуждение.

"Напоминаем, что только Украинский гидрометеорологический центр уполномочен предоставлять официальные предупреждения об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях", — говорится в сообщении.

А относительно сервиса Ventusky в Укргидрометцентре отметили, что сайт использует устаревшие глобальные базы данных и некоторые из них давно не обновлялись. Поэтому на ресурсе могут показывать выбросы от предприятий, которые уже не работают или разрушены войной.

"Это не реальные данные, а лишь модельные расчеты!", — добавили синоптики.

Так, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться антициклональная погода — слабый ветер и возможные температурные инверсии могут вызвать локальное ухудшение качества воздуха, но это не имеет никакого отношения к "грязному облаку".

Скриншот поста Укргидрометцентра

Ранее Ventusky сообщал, что загрязненный воздух поступает с западного направления и облако уже накрыло западные области.

А синоптики порадовали украинцев погодой на сегодня — температура воздуха достигнет +12 °С.