Брудна хмара в Україні — синоптики спростували інформацію

Забруднене повітря. Ілюстративне фото: REUTERS

Інформація про наближення "брудної хмари" на територію України не відповідає дійсності. Синоптики наголосили, що про такі явища може повідомляти лише Укргідрометцентр.

Про це пресслужба Укргідрометцентру повідомила у Telegram.

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Синоптики спростували дезінформацію, яку поширили ЗМІ й наголосили, що цей ресурс систематично публікує "псевдопогодні" новини без наукового обґрунтування. Там вважають, що таким чином медіа вводить суспільство в оману.

"Нагадуємо, що тільки Український гідрометеорологічний центр уповноважений надавати офіційні попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища", — йдеться у повідомленні.

А стосовно сервісу Ventusky в Укргідрометцентрі зазначили, що сайт використовує застарілі глобальні бази даних і деякі з них давно не оновлювалися. Тому на ресурсі можуть показувати викиди від підприємств, які вже не працюють або зруйновані війною.

"Це не реальні дані, а лише модельні розрахунки!", — додали синоптики.

Так, найближчими днями в Україні зберігатиметься антициклональна погода — слабкий вітер та можливі температурні інверсії можуть спричинити локальне погіршення якості повітря, але це не має жодного стосунку до "брудної хмари".

Скриншот допису Укргідрометцентру

Раніше Ventusky повідомляв, що забруднене повітря надходить із західного напрямку та хмара вже накрила західні області.

А синоптики порадували українців погодою на сьогодні — температура повітря сягне +12 °С.