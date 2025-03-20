Україну накрила брудна хмара — де найгірша ситуація

На Україну суне брудна хмара з Європи — які області в небезпеці
Україну у четвер, 20 березня, накрила брудна хмара. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.
Про це повідомляє сервіс Ventusky.
Брудна хмара над Україною
Забруднене повітря надходить із західного напрямку, з країн Європи та хмара вже накрила Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Чернівецьку та Рівненську області.
Поступово забруднене повітря пошириться і вглиб України й утримається до 22 березня. Водночас найгірша ситуація прогнозується на Житомирщині.
Зокрема, за даними SaveEcoBot, у Києві в більшості районах якість повітря в межах норми. Лише Дарницький та Святошинський мають незначне забруднення — індекс 59 та 57 відповідно.
Нагадаємо, востаннє високий рівень забруднення у Києві фіксували 8 березня.
Також синоптики повідомляли про повернення тепла до столиці вже сьогодні.
Читайте Новини.LIVE!