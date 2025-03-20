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На Україну суне брудна хмара з Європи — які області в небезпеці

20 березня 2025 09:42
Світлана Силенко - Редактор
Україну накрила брудна хмара — де найгірша ситуація
Забруднене повітря. Ілюстративне фото: 24 канал
Світлана Силенко - Редактор

Україну у четвер, 20 березня, накрила брудна хмара. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.

Про це повідомляє сервіс Ventusky.

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Карта Ventusky

Брудна хмара над Україною

Забруднене повітря надходить із західного напрямку, з країн Європи та хмара вже накрила Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Чернівецьку та Рівненську області.

Поступово забруднене повітря пошириться і вглиб України й утримається до 22 березня. Водночас найгірша ситуація прогнозується на Житомирщині.

Зокрема, за даними SaveEcoBot, у Києві в більшості районах якість повітря в межах норми. Лише Дарницький та Святошинський мають незначне забруднення — індекс 59 та 57 відповідно.

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Рівень забруднення в районах. Фото: SaveEcoBot 

Нагадаємо, востаннє високий рівень забруднення у Києві фіксували 8 березня.

Також синоптики повідомляли про повернення тепла до столиці вже сьогодні.

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