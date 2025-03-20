Украину накрыло грязное облако - где худшая ситуация

Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: 24 канал

Украину в четверг, 20 марта, накрыло грязное облако. Первыми уже начали страдать западные области, где наибольший уровень загрязнения.

Об этом сообщает сервис Ventusky.

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Карта Ventusky

Грязное облако над Украиной

Загрязненный воздух поступает с западного направления, из стран Европы и облако уже накрыло Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Черновицкую и Ровенскую области.

Постепенно загрязненный воздух распространится и вглубь Украины и удержится до 22 марта. В то же время самая плохая ситуация прогнозируется на Житомирщине.

В частности, по данным SaveEcoBot, в Киеве в большинстве районов качество воздуха в пределах нормы. Только Дарницкий и Святошинский имеют незначительное загрязнение — индекс 59 и 57 соответственно.

Уровень загрязнения в районах. Фото: SaveEcoBot

Напомним, последний раз высокий уровень загрязнения в Киеве фиксировали 8 марта.

Также синоптики сообщали о возвращении тепла в столицу уже сегодня.