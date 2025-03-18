Пилова буря в Україні 18 березня — рятувальники попередили про небезпеку

Пилова буря накриває місто. Ілюстративне фото: latifundist.com

У вівторок ввечері, 18 березня, у чотирьох областях України очікується пилова буря. Також прогнозуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією ДСНС, через пилову бурю та сильні пориви вітру у кількох областях оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

"В найближчу годину та до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях очікується пилова буря та сильні пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Водіям і пішоходам рекомендують бути обережними та враховувати погодні умови.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про ускладнення погодних умов 19 березня. Очікується циклон та буревій.

Водночас синоптик Наталка Діденко повідомила, що вже незабаром в Україні встановиться тепла погода.