Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Весна повертається — синоптик Діденко пояснила, коли потеплішає arrow

Весна повертається — синоптик Діденко пояснила, коли потеплішає

18 березня 2025 12:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні — Наталка Діденко прогнозує потепління після 20 березня
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні незабаром кардинально зміниться погода і значно потеплішає. Втім, у деяких регіонах можливі невеликі опади та вітри, які за кілька днів вщухнуть.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Коли в Україні потеплішає

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що вже незабаром в Україні встановиться тепліша погода, проте 19 березня доведеться ще потерпіти прохолоду. Вночі температура опуститься до -5°С, а вдень підніметься до +3…+8°С.

null
Рух циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

Подекуди можливі невеликі опади, переважно у східних областях, а також в окремих районах Одещини, Черкащини та Кіровоградщини. Вдень їхня інтенсивність зменшиться, адже погоду почне визначати антициклон. Вітер теж поступово стихатиме, хоча місцями ще буде поривчастим.

null
Температурна карта України 19 березня. Фото: Метеопост

З 20 березня, коли настане день весняного рівнодення, в Україні почнеться потепління. Спочатку воно відчуватиметься на заході та півночі, а до кінця тижня пошириться на всю країну. Хоча аномального тепла чекати не варто, проте температура підніметься до комфортних +8…+14°С.

null
Температурна карта України 20 березня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 19 та 20 березня

У Києві вночі та вранці 19 березня можливий мокрий сніг. Вночі очікується до -2°С, вдень повітря прогріється до +5°С. Вже 20 березня в столиці стане значно тепліше – до +9°С, а згодом буде дедалі тепліша погода.

Нагадаємо, астросиноптики відповіли, чи будуть у вівторок, 18 березня, магнітні бурі.

Також синоптики спрогнозували погоду впродовж тижня 17-23 березня та назвали дні, коли почнеться потепління по всій Україні. 

потепління Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Реклама
Реклама
Реклама