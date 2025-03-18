Прогноз погоди в Україні — Наталка Діденко прогнозує потепління після 20 березня

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні незабаром кардинально зміниться погода і значно потеплішає. Втім, у деяких регіонах можливі невеликі опади та вітри, які за кілька днів вщухнуть.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Коли в Україні потеплішає

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що вже незабаром в Україні встановиться тепліша погода, проте 19 березня доведеться ще потерпіти прохолоду. Вночі температура опуститься до -5°С, а вдень підніметься до +3…+8°С.

Рух циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

Подекуди можливі невеликі опади, переважно у східних областях, а також в окремих районах Одещини, Черкащини та Кіровоградщини. Вдень їхня інтенсивність зменшиться, адже погоду почне визначати антициклон. Вітер теж поступово стихатиме, хоча місцями ще буде поривчастим.

Температурна карта України 19 березня. Фото: Метеопост

З 20 березня, коли настане день весняного рівнодення, в Україні почнеться потепління. Спочатку воно відчуватиметься на заході та півночі, а до кінця тижня пошириться на всю країну. Хоча аномального тепла чекати не варто, проте температура підніметься до комфортних +8…+14°С.

Температурна карта України 20 березня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 19 та 20 березня

У Києві вночі та вранці 19 березня можливий мокрий сніг. Вночі очікується до -2°С, вдень повітря прогріється до +5°С. Вже 20 березня в столиці стане значно тепліше – до +9°С, а згодом буде дедалі тепліша погода.

Нагадаємо, астросиноптики відповіли, чи будуть у вівторок, 18 березня, магнітні бурі.

Також синоптики спрогнозували погоду впродовж тижня 17-23 березня та назвали дні, коли почнеться потепління по всій Україні.