Прогноз погоди в Україні — Наталка Діденко прогнозує потепління після 20 березня

Весна повертається — синоптик Діденко пояснила, коли потеплішає
В Україні незабаром кардинально зміниться погода і значно потеплішає. Втім, у деяких регіонах можливі невеликі опади та вітри, які за кілька днів вщухнуть.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Коли в Україні потеплішає
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що вже незабаром в Україні встановиться тепліша погода, проте 19 березня доведеться ще потерпіти прохолоду. Вночі температура опуститься до -5°С, а вдень підніметься до +3…+8°С.
Подекуди можливі невеликі опади, переважно у східних областях, а також в окремих районах Одещини, Черкащини та Кіровоградщини. Вдень їхня інтенсивність зменшиться, адже погоду почне визначати антициклон. Вітер теж поступово стихатиме, хоча місцями ще буде поривчастим.
З 20 березня, коли настане день весняного рівнодення, в Україні почнеться потепління. Спочатку воно відчуватиметься на заході та півночі, а до кінця тижня пошириться на всю країну. Хоча аномального тепла чекати не варто, проте температура підніметься до комфортних +8…+14°С.
Прогноз погоди у Києві 19 та 20 березня
У Києві вночі та вранці 19 березня можливий мокрий сніг. Вночі очікується до -2°С, вдень повітря прогріється до +5°С. Вже 20 березня в столиці стане значно тепліше – до +9°С, а згодом буде дедалі тепліша погода.
Нагадаємо, астросиноптики відповіли, чи будуть у вівторок, 18 березня, магнітні бурі.
Також синоптики спрогнозували погоду впродовж тижня 17-23 березня та назвали дні, коли почнеться потепління по всій Україні.
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